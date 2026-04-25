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25.04.2026 06:47:13
Industrie-Zoff um CO2-Preise: "Der RWE-Chef rief an und sagte: Wir müssen den Emissionshandel retten!"
Im Oktober torpediert Evonik das Herz des europäischen Klimaschutzes: Der europäische Emissionshandel ist "volkswirtschaftlicher Irrsinn" und muss weg. Zur Rettung eilen ausgerechnet andere Industriegiganten, wie Europaparlamentarier Peter Liese im "Klima-Labor" von ntv.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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