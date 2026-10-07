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07.10.2026 12:41:38
Ineos arm’s oil and gas earnings offset chemicals downturn
Division of Jim Ratcliffe’s conglomerate posts loss of €2.2bn last yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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