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13.07.2026 09:29:20

Inflationsrisiken steigen : Eskalation in Nahost macht Öl wieder teurer

Die USA und der Iran attackieren sich erneut heftig, der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus kommt fast zum Erliegen. Die Stabilisierung des Ölpreises gerät damit ebenso unter Beschuss.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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