|
01.10.2026 22:56:39
Inflationssorgen wachsen: Steigende Ölpreise sorgen an Wall Street für Sorgenfalten
Ein Exportstopp chinesischer Raffinerien treibt die Ölpreise. Anleger flüchten vermehrt in festverzinsliche Papiere, die durch hohe Zinsen attraktiver erscheinen. Das IT-Beratungsunternehmen Accenture sorgt dagegen für Aufbruchstimmung in der Tech-Branche.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|100,34
|-1,97
|-1,93
|Ölpreis (WTI)
|89,59
|-3,28
|-3,53