Ölpreis (Brent)

63,20
USD
-0,14
-0,30 %
30.11.2025 06:00:12

Infrastructure investors court big oil and gas groups

BlackRock, Brookfield and Apollo among players sensing opportunities in energy sectorWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (Brent) 63,20 -0,19 -0,30
Ölpreis (WTI) 58,55 -0,10 -0,17

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:52 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 48
04:46 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
02:21 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
29.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
29.11.25 November 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

