30.11.2025 06:00:12

Infrastructure investors push for deals with big oil and gas groups

BlackRock, Brookfield and Apollo among players sensing opportunities in energy sectorWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigen sich am Montag mit Abschlägen. Die Märkte in Fernost bewegen sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

