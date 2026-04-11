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11.04.2026 17:43:47
Insider Sells Shares in Offbeat Oil and Gas Royalty Stock. Should You Too?
On April 6, 2026, Luke Stevens Putman, Senior Vice Presiw, General Counsel, and Secretary at Black Stone Minerals (NYSE:BSM), reported the direct sale of 29,386 common shares for a total consideration of approximately $425,000 according to a SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on SEC Form 4 weighted average purchase price of $14.45 on April 6, 2026.* 1-year performance calculated using April 6th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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