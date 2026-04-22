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22.04.2026 19:44:33
Investment Advisor Bets Big on Gold Mining ETF, According to Latest SEC Filing
Systelligence, LLC initiated a new position in iShares MSCI Global Gold Miners ETF(NASDAQ:RING), acquiring 72,909 shares in the first quarter. The estimated transaction value was $6.18 million based on quarterly average pricing, according to the April 21, 2026, SEC filing.According to an SEC filing dated April 21, 2026, Systelligence, LLC established a new position in iShares MSCI Global Gold Miners ETF by purchasing 72,909 shares. The estimated transaction value was $6.18 million, calculated using the average first-quarter closing price. The quarter-end value of the position was $5.76 million, reflecting both the purchase and changes in share price during the period.This was a new position for Systelligence, LLC, representing 1.12% of its 13F reportable AUM as of March 31, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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