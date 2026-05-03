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04.05.2026 00:19:00
Investors appear skeptical as Trump touts new plan to partially reopen Strait of Hormuz
U.S. stock-index futures rose and oil prices fell Sunday, after President Donald Trump said the U.S. will work to “free” neutral shipping that’s been stranded in the Persian Gulf since the start of the war with Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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