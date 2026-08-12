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12.08.2026 22:58:00
Investors are chasing the latest rally in gold as the yellow metal hits strongest level in 2 months
Gold settled at a two-month high on Wednesday, and investors who spent the summer waiting for an opening are now chasing a rally that many hope still has room to run.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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