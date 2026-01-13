|
13.01.2026 20:35:00
Investors flocking to gold for safety may be making a big mistake, Goldman says
Gold’s surge over the past 12 months hasn’t kept investors from seeking exposure to it in 2026 — although an investment strategy team at Goldman Sachs isn’t a fan of the precious metal as a diversifier in portfolios.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 607,56
|-18,89
|-0,41
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag abwärts.