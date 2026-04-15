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15.04.2026 18:37:41
Iran, Trump und die Tankstellen: Woher das deutsche Rohöl kommt
Der Krieg am Golf stürzt die Weltwirtschaft ins Chaos: Wichtige Energielieferanten fallen aus, die Meerenge von Hormus ist weiter blockiert, Industrienationen fürchten um ihre Versorgung mit Benzin, Diesel, Heizöl und Kerosin. Wie stark hängt Deutschland am Öl?Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.