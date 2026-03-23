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23.03.2026 16:15:20

Iran attacks on Gulf oil and gas sites trigger energy fears

Iranian attacks on regional refineries and gas facilities, and oil tankers are increasing global energy supply fears, risking major economic fallouts from Asia to Europe, and leaving consumers bracing for higher prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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