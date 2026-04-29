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29.04.2026 20:14:00
Iran-Krieg: Donald Trump droht Teheran - Ölpreis schießt in die Höhe
Mit einem »Truth Social«-Beitrag dämpft US-Präsident Donald Trump die Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Straße von Hormus. Der Ölpreis für die Nordseesorte Brent steigt auf den höchsten Wert seit Jahren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|110,61
|-3,48
|-3,05
|Ölpreis (WTI)
|105,11
|0,04
|0,04