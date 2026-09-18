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18.09.2026 09:53:00
Iran-Krieg: Erzeugerpreise in Deutschland steigen stärker als erwartet
Erzeugerpreise gelten als Barometer für die Inflation und können damit Hinweise geben auf die wirtschaftliche Stabilität des Landes. Neueste Daten zeigen: Sie steigen hierzulande weiter – und schneller als gedacht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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