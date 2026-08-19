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19.08.2026 14:24:00
Iran-Krieg: Gaspreis steigt in Europa auf höchsten Stand seit März
Erdgas kostet aktuell so viel wie seit Monaten nicht mehr. Die anhaltende Angriffswelle auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus treibt den Preis in die Höhe. Das Problem: Die deutschen Gasreserven sind gering.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
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