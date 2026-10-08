|
08.10.2026 13:28:00
Iran-Krieg: Öl- und Gaspreise ziehen deutlich an - Sorge vor neuen US-Angriffen
Befürchtungen einer erneuten Eskalation am Persischen Golf treiben die Preise für Öl und Gas weiter in die Höhe. Für viele private Haushalte dürfte es teuer werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|103,21
|-1,07
|-1,03
|Ölpreis (WTI)
|90,73
|-0,76
|-0,83
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX höher -- DAX fester -- Wall Street vor Erholung -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet Gewinne, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notiert. Die US-Börsen dürften zur Erholung ansetzen. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.