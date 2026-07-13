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13.07.2026 09:35:00
Iran-Krieg: US-Angriffe lassen Ölpreise steigen - Börsen starten schwach
Die jüngste Angriffswelle der US-Streitkräfte auf Iran lässt die Ölpreise steigen. In Europa und Asien starten die Börsen schwach in die Woche.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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