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22.06.2026 17:43:00
Iran-Krieg: USA lockern Sanktionen auf iranisches Öl
Nach »produktiven« Gesprächen mit Teheran setzt Washington Teile seiner Sanktionen vorübergehend aus. Die Maßnahme könnte Iran Milliarden einbringen und die Energiemärkte beruhigen. Die Ölpreise fielen deutlich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
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