Ölpreis (WTI)

87,86
USD
-1,04
-1,17 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Straße von Hormus 28.05.2026 16:07:38

Iran-Krieg im Fokus: Ölpreise ziehen kräftig an - Steigt Brent wieder über 100 US-Dollar?

Iran-Krieg im Fokus: Ölpreise ziehen kräftig an - Steigt Brent wieder über 100 US-Dollar?

Die Ölpreise haben am Donnerstag zulegt.

Am Markt wurde auf die neuen Angriffe in der Golfregion verwiesen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im Juli lag bei 96,58 US-Dollar. Damit legte die Referenzsorte um 2,31 Prozent zu. Am Mittwoch war der Brent-Preis zeitweise noch um mehr als fünf Prozent gefallen.

Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs bestätigten sich zuletzt nicht. Die Lage verschärfte sich sogar wieder. Das US-Militär hatte nahe der Straße von Hormus eine iranische Stellung angegriffen, von der aus Drohnen gesteuert wurden. Zudem seien vier Drohnen abgeschossen worden, die eine Bedrohung für die USA darstellten, teilte ein US-Beamter mit. Aus Sicht des US-Präsidenten ist der Verhandlungsstand zu einem möglichen Ende des Iran-Kriegs noch nicht zufriedenstellend. Donald Trump erneuerte die Drohung, dass man entweder eine Vereinbarung abschließen oder weiter kämpfen werde - er sprach davon, dann "die Sache zu Ende" zu bringen.

Die faktische Blockade der Straße von Hormus belastet die Weltwirtschaft massiv - und ist für den Iran das Druckmittel schlechthin in den Verhandlungen. Trotz der jüngsten Preisreaktion steuert Rohöl weiter auf den zweiten Wochenverlust in Folge zu. Laut Chris Weston, Forschungsleiter bei Pepperstone in Melbourne, wird an den Märkten weiterhin mit einem Abkommen gerechnet. Dort herrsche die Sichtweise, dass das Glas halb voll sei. Es gebe jedoch weiterhin ein klares Risiko, dass die Parteien die Verhandlungen abbrächen.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Weitere Links:

Iran: US-Angriffe haben grob gegen Waffenruhe verstoßen
Waffenruhe vorüber? USA und Iran greifen sich in der Straße von Hormus an
Iran-Verhandlungen: Trump noch nicht zufrieden
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Anton Watman / Shutterstock.com,meepoohfoto / Shutterstock.com,Aleksandr Petrunovskyi / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (Brent) 92,05 -1,26 -1,35
Ölpreis (WTI) 87,86 -1,04 -1,17

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:43 Q1 2026: Diese Aktien hatte Carl Icahn im Portfolio
21:29 Mai 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
28.05.26 Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal
27.05.26 Commerzbank-Depot enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet als Nummer eins abgelöst
26.05.26 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein

Börse aktuell - Live Ticker

US-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreicht ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen