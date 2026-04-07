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07.04.2026 19:35:22
Iran-Krieg treibt Ölpreis hoch: DIW-Expertin sieht schwerste fossile Energiekrise unserer Zeit
Steigende Öl- und Gaspreise belasten die Weltwirtschaft und verteuern auch andere Güter wie Lebensmittel. DIW-Energieexpertin Claudia Kemfert stuft die Lage als beispiellos ein - und sieht nur einen langfristigen Ausweg.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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