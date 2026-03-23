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23.03.2026 07:50:00
Iran-Krieg und Billigpreise: Slowenien führt Treibstoff-Limit ein
Benzin und Diesel sind in Slowenien billig. Tanktouristen aus den Nachbarländern nutzen das aus. Nun handelt die Regierung, um Engpässen zuvorzukommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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