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Nahostkonflikt im Blick 20.04.2026 08:52:00

Iran sorgt für neue Unsicherheit: Gaspreis in Europa legt spürbar zu

Iran sorgt für neue Unsicherheit: Gaspreis in Europa legt spürbar zu

Der Preis für europäisches Erdgas ist am Montag nach einer Rücknahme der Öffnung der Straße von Hormus durch den Iran deutlich gestiegen.

An der Börse in Amsterdam legte die Notierung für den richtungweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat um fast sechs Prozent auf 41,02 Euro je Megawattstunde (MWh) zu.

Am Wochenende hatte der Iran die angekündigte Öffnung der Straße von Hormus wieder rückgängig gemacht und geht dort militärisch gegen Schiffe vor. Für Spannungen sorgte vor allem die Seeblockade der USA in der Straße von Hormus: Die US-Marine hatte am Sonntag einen iranischen Frachter angegriffen und unter ihre Kontrolle gebracht. Irans Militär warf den USA "bewaffnete Seepiraterie" vor und kündigte eine Reaktion an.

Der Vorfall stellte eine neue Belastung für das Verhältnis zwischen den USA und dem Iran dar - und das wenige Tage vor dem Ablauf der vereinbarten Waffenruhe.

Der Iran-Krieg und die faktische Blockade der wichtigen Handelsrouten von den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Straße von Hormus hatte den Gaspreis im März zeitweise auf 74 Euro je Megawattstunde getrieben. Vor dem Beginn des Iran-Kriegs lag der Preis bei etwa 31 Euro.

/jkr/nas

AMSTERDAM (dpa-AFX)

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Bildquelle: Yarmolovych / Shutterstock

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