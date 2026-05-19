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19.05.2026 06:00:21
Iran stockpiles oil on ageing tankers anchored in the Gulf
Tehran turns to floating storage to keep country’s production goingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|110,34
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|Ölpreis (WTI)
|103,66
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