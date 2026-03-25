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25.03.2026 10:31:00
Iran Talks Could Shake Oil Prices This Week: 3 Energy Stocks I Wouldn't Hesitate to Buy Amid The Uncertainty.
The war with Iran has reached a pivotal moment. President Trump issued an ultimatum late last week that Iran must reopen the Strait of Hormuz within 48 hours, or the U.S. would start destroying the country's power plants. The President extended that deadline by five days on Monday morning following constructive dialogue with Iran over the weekend. If those talks lead to peace, oil prices could drop significantly. However, a collapse in the talks would likely trigger a reescalation of the conflict, driving oil prices higher. Here are three energy stocks to buy amid the current uncertainty, as they should thrive no matter what happens next.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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