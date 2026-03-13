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13.03.2026 11:27:20

Iran war: Experts warns bombing oil infrastructure in Iran to leave lasting environmental damage

The fallout from fighting in the Middle East, from burning oil refineries to sunken ships, threatens lasting repercussions for the health of the region's people, water and food supplies, and ecosystems.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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