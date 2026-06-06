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06.06.2026 08:59:21
Iran war: Oil shortages threaten global energy security
Strategic petroleum reserves are declining rapidly as countries release emergency crude supplies to cushion the economic impact of the Middle East conflict.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Rohstoffe in diesem Artikel
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