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07.06.2026 10:15:20

Iran war: Oil shortages threaten global energy security

Strategic petroleum reserves are declining rapidly as countries release emergency crude supplies to cushion the economic impact of the Middle East conflict.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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