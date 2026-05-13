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13.05.2026 14:43:19
Iran war: Oil stocks being used up at record pace, IEA warns
The International Energy Agency warned of "rapidly shrinking buffers." Meanwhile, Iranian Foreign Minister Araghchi is en route to Delhi for a BRICS gathering which is set to be dominated by the conflict. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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