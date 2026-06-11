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11.06.2026 15:39:20
Iran war ceasefire close to collapse as Trump promises more strikes and eventual US control of Iranian oil and gas — follow live
The US will take "total control" of Iranian oil production in the "not too distant future," President Trump claimed. Recent US and Iranian strikes have rendered a ceasefire "meaningless," Tehran has said. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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