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18.03.2026 13:44:08
Iran War Day 19: Fed Decision Day, $95 Oil And Strait Of Hormuz Update
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|111,84
|2,19
|2,00
|Ölpreis (WTI)
|96,99
|0,67
|0,70