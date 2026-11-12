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12.11.2026 01:43:21

Iran war oil shock drives dip in global emissions, study shows

Global carbon emissions are expected to fall slightly in 2026, but not because of major progress on climate action. Instead, it's high energy prices following the US attack on Iran that's driving the trend.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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