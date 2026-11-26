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26.11.2026 10:43:21
Iran war oil shock drives dip in global emissions, study shows
Global carbon emissions are expected to fall slightly in 2026, but not because of major progress on climate action. Instead, it's high energy prices following the US attack on Iran that's driving the trend.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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