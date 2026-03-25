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25.03.2026 21:43:20

Iran war roils oil trade, casting doubt on US fossil fuel push

The Iran war has sent oil and gas prices surging. As countries like the US double down on fossil fuels, experts say the conflict shows how speeding up homegrown renewables is the only way to avoid future energy crises.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
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