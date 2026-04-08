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08.04.2026 13:07:20

Iran war roils oil trade, casting doubt on US fossil fuel push

The Iran war has sent oil and gas prices surging. As countries like the US double down on fossil fuels, experts say the conflict shows how speeding up homegrown renewables is the only way to avoid future energy crises.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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