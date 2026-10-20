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20.10.2026 06:00:19
Iran war tilts balance of global oil power towards Americas
Countries from Canada to Argentina have seen surge in investment and production as buyers rush to replace supply lost to Hormuz disruptionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
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