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28.09.2026 05:27:17
Iran's Abbas Araghchi Vows to 'Forge' Peace, Warns Tehran Is 'Fully Prepared' for War: Brent Tops $105 After Trump Rejects Hormuz Deal
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|107,51
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