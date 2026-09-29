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29.09.2026 05:09:26
Iran's Abbas Araghchi's New York Stay 'Not Extended' as Indirect Talks With US Continue Through Qatar: Brent Shoots Up to $107
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|107,44
|2,16
|2,05
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