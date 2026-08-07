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07.08.2026 12:55:20

Iran's oil supply threat extends beyond Strait of Hormuz

Oil and gas producers in the Gulf are seeking alternatives to the Strait of Hormuz as traffic again comes under fire. But is Iran also turning its attention to the pipelines meant to bypass the waterway?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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