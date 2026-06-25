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25.06.2026 16:30:23
Iraq pushes Opec to let it pump more oil
Baghdad’s crude sales were drastically reduced when US-Iran war blocked exports via Strait of HormuzWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
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