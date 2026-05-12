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12.05.2026 17:00:00
Is First Majestic Silver a Buy After Their Latest Earnings Report?
First Majestic Silver (NYSE: AG) recently reported its first-quarter results. The silver mining company delivered surging revenue and profitability, driven by significantly higher silver and gold prices. Those higher prices more than offset the impact of lower production and higher costs. Here's a look at whether the silver stock is a buy after its earnings report.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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