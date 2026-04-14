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14.04.2026 14:30:00
Is Gold More Likely to Hit $4,000 or $6,000 in 2026?
The price of gold has been fluctuating between $4,500 and $5,500 for much of 2026. The volatility and uncertainty around the economy, the war in Iran, and broader geopolitical issues appear to have all been weighing on its value. On Monday, it was trading around $4,700.An effective way to invest in gold, without having to physically own it, is to invest in the SPDR Gold Shares (NYSEMKT: GLD). The exchange-traded fund (ETF) tracks the price of gold, and it has enabled investors to benefit from its rise in value. Over the past year, the ETF has risen by 46%.But the big question today is, which direction is gold more likely to go in -- up or down? Is it more likely to reach $4,000 or $6,000 this year?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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