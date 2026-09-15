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15.09.2026 17:40:09

Is Gold or Silver the Better Investment Right Now? How GDX Compares to SIL for ETF Investors

While both the VanEck Gold Miners ETF (NYSEMKT:GDX) and the Global X-Silver Miners ETF (NYSEMKT:SIL) track companies in the basic materials sector, they provide exposure to different precious metals.

This comparison examines how the large, gold-centric VanEck fund measures up against the more concentrated silver offering for metals-heavy portfolios.

Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.

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