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13.08.2026 20:51:01
Is the Goldman Sachs Gold ETF or the abrdn Silver ETF a Better Inflation Hedge?
The comparison between abrdn Physical Silver Shares ETF (NYSEMKT:SIVR) and Goldman Sachs Physical Gold ETF (NYSEMKT:AAAU) centers on underlying commodity exposure, with the gold fund offering lower costs and historically lower volatility.Investors often turn to precious metals as a hedge against inflation or market instability, seeking assets that maintain value when paper currencies falter. While both exchange-traded funds provide direct exposure to physical bullion held in secure vaults, the choice between silver and gold involves different price dynamics, industrial utility, and risk profiles.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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