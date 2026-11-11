|
11.11.2026 22:22:00
Is the iShares Silver Trust a Buy After Falling Nearly 60% From Its High?
The iShares Silver Trust (NYSEMKT: SLV), the world's largest silver exchange-traded fund (ETF), is one of the easiest ways to invest in silver without buying the precious metal. It's sponsored by a subsidiary of BlackRock (NYSE: BLK), the world's largest asset manager, and has $26.4 billion in assets under management. It holds its silver bars in secure vaults in London.
SLV's price hit an all-time high of $109.83 per share on Jan. 29, 2026. That marked a 277% gain over its previous 12 months. But today, it trades at about $47. Let's see what caused that pullback -- and if it's still worth buying as a safe-haven play in this wobbly market.
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Silberpreis
|50,14
|-1,69
|-3,26
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.