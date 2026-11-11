Is the iShares Silver Trust a Buy After Falling Nearly 60% From Its High?

The iShares Silver Trust (NYSEMKT: SLV), the world's largest silver exchange-traded fund (ETF), is one of the easiest ways to invest in silver without buying the precious metal. It's sponsored by a subsidiary of BlackRock (NYSE: BLK), the world's largest asset manager, and has $26.4 billion in assets under management. It holds its silver bars in secure vaults in London.

SLV's price hit an all-time high of $109.83 per share on Jan. 29, 2026. That marked a 277% gain over its previous 12 months. But today, it trades at about $47. Let's see what caused that pullback -- and if it's still worth buying as a safe-haven play in this wobbly market.

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