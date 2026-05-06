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06.05.2026 19:05:00
Is The SPDR Gold Shares ETF Becoming a Crowded Trade That Smart Investors Should Avoid?
Since the beginning of 2024, gold prices have soared from around $2,000 an ounce to more than $5,500 at one point before pulling back to its current $4,500 price. As a result, physically held gold exchange-traded funds (ETFs) have seen $30 billion of net inflows over just the past year, bringing their total assets under management to around $280 billion. The SPDR Gold Shares ETF (NYSEMKT: GLD) is up nearly 120% since the start of 2024 even after the recent pullback, making it one of the metal's most successful runs in history. When a trade like this one attracts so much capital so quickly, it's worth wondering if the trade has become overdone or if there's further upside ahead for gold.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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