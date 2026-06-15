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15.06.2026 21:29:00

It could take years for oil prices to return to $67 a barrel. Here’s why.

The U.S. and Iran have reached a tentative deal to extend their ceasefire by 60 days and reopen the Strait of Hormuz, but it will take an excess of global crude supplies and lower shipping costs for the market to see any semblance of normality.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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