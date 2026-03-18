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18.03.2026 11:41:00
It’s a ‘black swan’ moment in oil but nowhere else. The stock market is at risk of a 20% fall, say these strategists.
Almost everything except for bonds – stocks, interest rates, credit, gold and the U.S. dollar – is having “very normal white swan types of moves.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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