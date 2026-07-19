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19.07.2026 09:52:26
Jagd auf Benzin und Diesel: Telegram ist Russlands neue Tankstelle
Russland gehört zu den großen Ölnationen der Welt. Doch an russischen Tankstellen herrscht seit einigen Wochen vielfach Ebbe: Ukrainische Drohnenangriffe auf Raffinerien zeigen Wirkung. Benzin und Diesel gehen aus. Viele Russinnen und Russen nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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