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08.08.2026 17:15:00
Jamie Dimon's JPMorgan Sees Gold Reaching $5,000 an Ounce by Q4, a Bullish Case for Investors Seeking a Hedge
JPMorgan Chase's (NYSE: JPM) second-quarter earnings update was notable for a warning from CEO Jamie Dimon. He listed a series of risks, likening them to tectonic plates and highlighting the potential for their collision to cause an earthquake. It was less of a prediction and more of a warning to investors that risk is elevated right now, at least partly because the stock market is trading near all-time highs. That's the backdrop within which investors need to consider JPMorgan Chase's prediction that gold will rise to more than $5,000 an ounce by the fourth quarter of 2026. And that it could move even higher thereafter, according to the giant bank's outlook. Given Dimon's concerns, this is not an idle prediction. Here's how you can use that prediction to hedge your own portfolio. Image source: JPMorgan Chase & Co.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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